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Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 2 ay önce kaybolan 'Leo' isimli köpek ile sahibi emekli maden işçisi Ahmet Zeki Araç'ın Bartın'da kavuşma anından görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 2 ay önce kaybolan 'Leo' isimli köpek ile sahibi emekli maden işçisi Ahmet Zeki Araç'ın Bartın'da kavuşma anından görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Zeki Araç ve ailesi, kayıp diğer 2 köpeğinin de bulunması için yardım istedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci Ahmet Zeki Araç ve eşi Belgin Araç'ın evlerinin önünde, kedi ve köpekleriyle baktıkları, 3 yaşındaki Golden Retriever ve Fino kırması 'Leo' isimli köpekleri, 2 ay önce kayboldu. Sosyal medyadan köpeğinin kaybolduğunu duyuran aile, polise de şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada köpek bulunamadı. Zonguldak İl Özel İdaresi'nde şoför oğlu Sertaç Araç, görev için gittiği Bartın'da köpeği görünce babasına haber verdi. Cep telefonuyla yaptıkları görüntülü konuşmada köpeği gören Ahmet Zeki Araç, köpeğin 'Leo' olduğunu tespit ederek, Bartın'a gitti. Ahmet Zeki Araç, köpeğin durduğu iş yerinin önüne gittiğinde 'Leo' üzerine atlayarak sevgisini gösterdi. Torunu Emir Berhat Araç da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntü, sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.
'BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK'
Köpeğini Zonguldak'taki evine götüren ve çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Zeki Araç, "Yılbaşında dişi olanı götürdüler. Aradan 3 ay sonra 2 tane daha kardeşi, 'Leo' ve 'Lens'i de aldılar. Tesadüfen oğlum görev için Bartın'a gitti. Lokantaya gitmiş, orada 'Leo'yu görüyor fakat inanamıyor. Beni arayıp ona benzeyen köpek gördüğünü söyledi. Çok güzel ve uysal olduğu için orada onu sahiplenmişler. Telefonla aradık. Gerçekten benim köpeğim sevindim. Gittik ve beni görünce üzerime atladı. Birbirimize kavuştuk. Şimdi 'Lens' ve 'Maya' kayıp. Kardeşlerinin de bulunmasını bekliyorum. Bu bir tesadüf. Zonguldak neresi Bartın neresi? Bu hayvanları niçin toplayıp, başka yerlere bırakıyorlar? Mümkün olduğu kadar hayvanlara bakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Belgin Araç ise köpeğin kaybolmasının ardından sağlığının bozulduğunu söyledi. Hayvanları ailecek severek, beslediklerini anlatan Araç, "Biz 'Leo' olduğunu öğrenince bir araç doluşuyoruz Bartın'a gidiyoruz. Bizi görünce çıldırdı zaten herkes gördü. 2 ay önce kaybolunca hastalandım. Bunlar bizim evladımız gibi. Köpeklerimiz kedilerimiz var. Biz bunlara adadık kendimizi. Çok şükür Allah'a bunu bulduk ama aklım şimdi ötekilerde. İnşallah kayıp 2 köpeğimizde bulunur." dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğuKayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğuKayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğuKayıp köpekleriyle kavuşma anı milyonlarca kez izlenen ailenin mutluluğu

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