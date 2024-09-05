Kayıp Narin olayında yeni gelişme! Tutuklanan amcanın aracından 2. ve 3. DNA örnekleri alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderilmişti. Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı. Köy hem havadan hem karadan didik didik taranırken, bir çok şey de başa dönülerek tekrar aranıyor.

ARAÇTAN YENİ DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, amca Salim Güran'ın aracında yeniden delil araması yapıldı. Daha önce Bakan Tunç'un alınan DNA örneklerinin Narin'le eşleştiğini belirttiği araçta adli tıp uzmanları 2. ve 3. DNA örneklerini aldılar. Özellikle ön koltuktan alınan örnekler yeniden incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

KANALİZASYON SİSTEMİ ÖZEL KAMERAYLA ARANACAK

Diğer yandan daha önce aramalar yapılan köyün kanalizasyon sistemine de yeniden bakılacak.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen, metrelerce uzunluktaki kablolu kameralar ile kanalizasyonda girilemeyen köşelere de bakılarak delil aranacak. Ayırca köyde hem de köye yakın diğer bölgelerdeki bütün yollar da yeniden

aranıyor.