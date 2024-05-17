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Kayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulundu

17.05.2024 18:00
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Siirt'te dün geceden beri kayıp olarak aranan Hayrettin Y.’nin kaza yaptığı, aracının uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Yaralanan H.Y. jandarma ekiplerince 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulundu

Pervari ilçesinde H.Y.’nin haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine ekipler, H.Y.’nin bulunması için çalışma başlattı. H.Y.’nin aracıyla gideceği güzergahta arama yapan ekipler, kamyonetinin Çatak- Pervari kara yolunda uçuruma yuvarlandığını fark etti. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan aracın yanına giden ekip, H.Y.’nin yaralı olduğunu ve araçta sıkıştığını belirledi. Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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Araçtan çıkarılan ve sedyeye konulan H.Y., güvenlik güçlerinin yardımıyla yolda bekleyen ambulansa taşındı. Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Y., buradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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kayıp kaza
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