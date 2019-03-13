Kayıp turist çırılçıplak halde bulundu!

Özellikle turistlerin ilgi gösterdiği dağda bulunan kadının 4 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kadının yüksek bir noktadan düşerek öldüğü tahin ediliyor.

Gölün yakınlarında bulundu

Bir haftadır dünyanın merak ettiği kadından kara haber geldi. Catherine Shaw’ın cesedi, turistlerin ilgi gösterdiği bir dağdaki gölün yakınlarında bulundu.

23 yaşındaki kadının en az 4 gün önce öldüğü saptandı.

Yapılan otopside kadının beynine aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin bulunduğu Guatemala’da yapılan otopsi sonucunda yayımlanan raporda, genç kadının vücudunda silah ya da kesici alet izi görülmediği vurgulandı.

En son burada kalan Catherine Shaw’ın yüksek bir noktadan düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

İngiliz Shaw, en son Perşembe günü Guatemala’nın San Juan La Laguna kasabasında görülmüştü.

Pazartesi günü kadının çıplak cesedinin bulunduğu açıklanmıştı.

Shaw’un ailesine yardım eden sivil toplum kuruluşu The Lucie Blackman Trust, bu ölümün sebebinin cinayet olmayabileceğinin altını çizdi.