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Kaymakam Açıkgöz'den Topuk Yaylası paylaşımı! "Doğa ile buluşma noktanız"

09.10.2023 18:39 | Son Güncelleme:
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Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, Topuk Yaylasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara’ya sadece 2 saat uzaklıkta… Doğaseverler ve sporcular için cennetten bir köşe." ifadelerini kullandı.

Yeşil alanlarıyla kendine hayran bırakan Topuk yaylası Abant Gölü, Ankara ve İstanbul'a yakın mesafede olması nedeniyle sporcular ve doğaseverler için güzel zaman geçirecek yerlerin başında yer alıyor.

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"BULUŞMA NOKTANIZ OLSUN"

Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz de Topuk Yaylası'nın hem konumunu hem doğa güzelliğini öne çıkaran bir video paylaştı. Açıkgöz paylaşımında, "Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinin de bulunduğu yaylamız, Abant Gölü'ne 35 km mesafede. İstanbul ve Ankara’ya sadece 2 saat uzaklıkta…

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Doğaseverler ve sporcular için cennetten bir köşe. Topuk Yaylasında 3 adet UEFA standartlarına uygun çim futbol sahası, kış turizmi için kayak pisti, 2 km göl çevresi yürüyüş yolu, orman içinde 4,5 km lik treking parkuru, piknik alanı, standartlara uygun kapalı voleybol ve basketbol sahaları mevcut.

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İki büyük metropolün ortasında doğayla buluşma noktanız Düzce, Kaynaşlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Kaynaşlı

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