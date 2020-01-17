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  4. Kaymakam, başında simit tepsisiyle bayide görüntülenen çocuğa telefon hediye etti

Kaymakam, başında simit tepsisiyle bayide görüntülenen çocuğa telefon hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Telefon hediye edilen Mehdi Sarı: -"Herkesin cep telefonu vardı, benim yoktu. Ben de simit satarken bir bayide cep telefonları olduğunu gördüm ve içeriye girerek bir süre telefonda oyun oynadım"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başındaki simit tepsisiyle bir bayide teşhirdeki cep telefonuyla oyun oynarken görüntülenen öğrenciye, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya cep telefonu hediye etti.

Kocasinan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehdi Sarı, içinde simitlerin bulunduğu tepsisi başında bir bayide cep telefonu ile oyun oynarken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir yandan simitleri düşürmeden başında tutmaya çalışan, diğer yandan oyun oynayan Sarı'nın kamerayı fark etmesiyle elindeki telefonu bırakarak bayiden hızla çıkması yer alıyor.

Görüntüleri izleyen Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, çocuğa ulaşarak makamına davet etti. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem, öğrenci Sarı ile Kaya'nın makamına gitti. Bir süre çocukla sohbet eden Kaya, oyun oynayabilmesi için çocuğa cep telefonu hediye etti.

Kaymakam Kaya, simit satarak aile bütçesine katkı sağlayan öğrencinin okulda da başarılı olduğunu ve devamsızlığının bulunmadığını ve başarısından dolayı kutladı.

- "Çok mutlu oldum"

Mehdi Sarı, dört kardeşin en küçüğü olduğunu, bugüne kadar cep telefonunu olmadığını dile getirdi. Bir kişinin kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaştığını anlatan Sarı, "Herkesin cep telefonu vardı, benim yoktu. Ben de simit satarken bir bayide cep telefonları olduğunu gördüm ve içeriye girerek bir süre telefonda oyun oynadım. Kaymakamımız bana cep telefonu hediye etti. Çok mutlu oldum. Yarıyıl tatilinde cep telefonuma oyunlar yükleyerek oynayacağım." dedi.

Sarı, simit satmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Çocuk Kırklareli öğrenci TELEFON

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