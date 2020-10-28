Kaymakamlık binası karşısında hareketlilik: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının sokağında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs durağının yanında bulunan çöp kutusunun yanında şüpheli bir deri çanta gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile sokağa vatandaşların giriş çıkışını engelledi.

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önleminin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen çantanın boş olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

