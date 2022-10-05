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Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte kaymakamlık sınavı tarihi

05.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlık sınavı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılıyor. Sınava katılacak adaylar, Kaymakamlık sınavı tarihi ile sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte kaymakamlık sınavı tarihi

Adayların merakla beklediği İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı ekim ayı içerisinde yapılacak. Sınavın net tarihi ise belli olurken sınavın düzenleneceği binalar sorgulanmaya başlandı. Peki Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kaymakamlık sınav giriş belgeleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgelerinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu mu? İşte kaymakamlık sınavı tarihi

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim'de düzenlenecek. Sınav 10.15'te alınacak. Saat 10.00'a kadar sınav salonuna giriş işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan evvel sınav salonlarında olunması gerekiyor.

KAYMAKAMLIK SINAV İÇERİĞİ

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 34 sorudan oluşuyor. Adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek soruları yöneltilmesiyle beraber 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi testi de cevaplanacak. Alan Bilgisi Testi'nde Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi soruları yer alacak.

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