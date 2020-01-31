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Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri’de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri-Ankara karayolunun Kalkancık mevki’inde ve Kayseri-Niğde karayolu İncesu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde trafiğin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 50, Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer yolların ulaşıma açılması için kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

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