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Kayseri'de 17 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

03.03.2024 09:17
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki E.B., 9'uncu kattan aşağıya düştü. Genç E.B. hayatını kaybetti. Acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de 17 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan feci olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (17), 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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