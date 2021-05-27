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Kayseri'de caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

27.05.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çalan zanlı, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Kayseri'de caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi Gazali Geçidi'nde devriye gezen bekçiler İmam-ı Gazali Camisi'nin tuvaletlerinden gelen ses üzerine içeri girdi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Burada iki kişinin muslukları sökmeye çalıştığını gören bekçiler, zanlıları yakalamaya çalıştı. Yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.T, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de burada inceleme yaparak diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Kayseri
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