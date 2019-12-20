Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi mahallesinde akü hırsızlığı olayının artması ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede kontrollerini arttırdı. Devriye gezen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Danişment Gazi Mahallesi’nde sabah saat 04.00 sıralarında bebek arabası ile dolaşan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli Sinan G.’yi durduran polis ekipleri, bebek arabasında çalıntı olduğu belirlenen iki akü ele geçirdi.

Şüpheli Sinan G.’nin aküleri Yerli Sokak ve Eski Çeşme Sokak’tan çaldığı belirlendi. Yetkililer Gökhan G. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)

