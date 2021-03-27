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Kayseri'de korkunç olay! Foseptik açmak için kazdığı çukurda hayatını kaybetti

27.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Cengiz Beyaz (38,) foseptik açmak için kazdığı 2,5 metre derinliğindeki çukurda çalışırken, göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Beyaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayseri'de korkunç olay! Foseptik açmak için kazdığı çukurda hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30'da sıralarında Hacılar ilçesi Yediağaç bölgesi Sakar Esmecik’te meydana geldi.

Bağ evine foseptik açmak isteyen Cengiz Beyaz, kazdığı 2,5 metrelik çukurda, kar yağışı sonrası yumuşayan toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altında kalan Beyaz, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Beyaz’ın cansız bedeni, otopsi için ilçedeki devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kayseri

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