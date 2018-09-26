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Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nın çevresindeki Çevril ve Taşan mahallerinde 9-10 milyon önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Fosiller koruma amacıyla alçılanarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ne götürüldü.

Yamula Barajı'nın çevresindeki Çevril ve Taşan mahallelerinde, keçi çobanı tarafından 9- 10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Fosillerle ilgili Hacıbektaş ve Gazi üniversiteleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kazı çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların, Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından mevsim şartları değişene kadar sürdürüleceği belirtildi.

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Bölgede megafauna (zoolojide büyük ya da dev hayvanlar için kullanılan terim) araştırması ve kazısı sırasında ortaya çıkarılan, Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde 9- 10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan ve 'konobledon' olarak adlandırılan fil cinsi ile 3 toynaklı atların fosillerine 'alçı ceket' yöntemi uygulandı. Prof. Dr. Pehlevan'ın, laboratuvar çalışması yapılması ve taşınırken hava şartlarından etkilenmemesi için alçıladığı fosiller, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'ne götürülerek, depoya konuldu. (DHA)

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