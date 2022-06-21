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  4. Kayseri'de oğlu uyuşturucudan ceza alan anne düdüklü tenceresini istedi

Kayseri'de oğlu uyuşturucudan ceza alan anne düdüklü tenceresini istedi

21.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yaşanan olayda annenin isteği ise şaşkına çevirdi. Anne H.İ., polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.

Kayseri'de oğlu uyuşturucudan ceza alan anne düdüklü tenceresini istedi

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.İ., avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Karar duruşmasında kendini savunan sanık M.İ., uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.İ.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını sabit görerek, sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“DÜDÜKLÜMÜ İSTİYORUM”

Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ., mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tenceresinin içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden kadın, mahkeme başkanından düdüklü tenceresini istedi.

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(İHA)

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