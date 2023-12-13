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Kayseri'de skandal olay! Ablasının dini nikahlı eşini ve yeğenini bıçakla yaraladı

13.12.2023 00:23 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, ablasının dini nikahlı eşi ve oğlunu bıçakla yaraladı.

Kayseri'de skandal olay! Ablasının dini nikahlı eşini ve yeğenini bıçakla yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, H.U. (56) ve oğlu M.M.U. (25) ile birlikte şehir dışından dini nikahlı karısını ziyarete geldi. Buluşmada H.U. ile eşinin kardeşi H.H. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H., bıçakla H.U. ve oğlu M.M.U.’yu yaraladı. Olayda, H.U. vücudunun çeşitli bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, oğlu M.M.U. da boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğlu, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli H.H. yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Kayseri abla yeğen
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