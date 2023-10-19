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Kayseri'de yol kenarında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni belli oldu!

19.10.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında ölü bulunan gencin trafik kazasına kurban gittiği belirlendi. Gözaltına alınan sürücüsünün kazayı itiraf ederek, "Neye çarptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Kayseri'de yol kenarında cesedi bulunan gencin ölüm nedeni belli oldu!

Kayseri-Develi yolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Oğuzhan Duman (22) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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TRAFİK KAZASINA KURBAN GİTMİŞ!

Olayın ardından çalışma başlatan Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak çalışma başlattı. Olayın hemen ardından 50 DV 074 plakalı mavi renkte bir aracın yoldan geçtiğini belirleyen ekipler, aracın 50 DV 074 plakalı araç olduğunu tespit etti. Aracın sahibinin Ö.G. (59) olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Şüpheli O.G.'nin ifadesinde olayı anlatarak, "Neye çarptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, aracın kazanın ardından seyretmesi de ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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