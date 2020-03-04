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Kayseri'deki öğrencilerden duygulandıran anma

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler ve hala görevine devam eden askerlere destek için harekete geçen Kayseri'deki üniversite öğrencileri yurt binasının ışıklarıyla 'Vatan sana canım feda' yazdı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yurtlarında kalan yüksek öğrenim öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesini protesto etmek ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla "Vatan sana canım feda." yazdı.

Öğrenciler ayrıca komando marşını okudu, şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Etkinliğe Seyyid Burhaneddin, Hunat Hatun ve Melikgazi kız yurtlarında kalan öğrenciler de destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
asker destek Suriye

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