HABER

Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada liseli aşçılar, ev hanımları ve genç şefler hünerlerini sergiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Gastronomi ve Mantı Festivali düzenlendi.

Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen festival kapsamındaki yarışmada, ev kadınları evde yaptıkları, liseli aşçılar ise alanda hazırladıkları yöresel yemeklerle kıyasıya yarıştı.

Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 7 bölgeden 22 derneğin katıldığı Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali'nin kentte bir ilk olduğunu ve ilerleyen yıllarda Kayseri lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz ise festival kapsamındaki yarışmalara katılanlara başarılar diledi.

Festivaldeki yarışma liseler arası, ev hanımları ve genç şefler olmak üzere üç kategoride gerçekleştiriliyor.

Liseler arası kategorisinde 11 ekip, ev hanımları kategorisinde 80 kadın, genç şeflerde ise 6 takım yarışıyor.

Kentin adıyla özdeşleşmiş mantının ana tema olduğu festivaldeki yarışmada, ev hanımları evde hazırladıkları içli köfte, yağlama, yaprak sarması gibi lezzetlerle katıldı.

Jüri üyelerinin özellikle ev hanımlarının yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri değerlendirirken zorlandıkları gözlendi.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Çalışarak aldığı bağlamayı yaptıracak kimseyi bulamayınca saz tamir atölyesi kurduÇalışarak aldığı bağlamayı yaptıracak kimseyi bulamayınca saz tamir atölyesi kurdu
Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdiBakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşçı Kayseri Mantı ve Gastronomi Festivali Şef yarışma yemek

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.