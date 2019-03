Kayseri Şeker çiftçilerinden ‘Mansur Yavaş’ tepkisi

Kayseri Şeker çiftçileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara adayı Mansur Yavaş’ın kaynağını açıklamadığı 600 bin dolarlık senedin çiftçiye ait Kayseri Şeker Fabrikası’na fatura edilmesine tepki gösterdi. Çiftçi Dilek Vurgan, “Nasırlı ellerimiz her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır” dedi.

‘Nasırlı ellerimiz her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır’ diyen çiftçi Vurgan, “Fabrikamız 2011 yılına kadar sergilenen kötü yönetim sonucu batma noktasına gelince devlet tarafından Hüseyin Akay başkanlığında bir kayyum heyeti atandı ve Hüseyin Akay’ın önderliğinde Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Kayseri Şeker çiftçilerinin hakkını, siyasi görüşü her ne olursa olsun hiçbir kişi yasa kuruluş tarafından çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz, Kayseri Şeker Fabrikası ve kıymetli yönetimine değil, hak yiyenleredir. Nasırlı ellerimiz, her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır.”

Çiftçi Halit Yılmaz ise, “Mansur Yavaş gibi peşinde olanların hepsinden hakkı sorulsun. Biz reise buradan sesleniyoruz. Her şeye el atıyor, çiftçilere de el atsın. Çiftçiler perişan halde ve borçlarını ödeyemiyor. Mansur Yavaş gibilerin kuklası olmayalım. Biz gücün kazanıyoruz. Mansur Yavaş gibi, FETÖ’cüler gibi bizim hakkımızı kim yiyorsa, yedirmesinler” ifadelerini kullandı.