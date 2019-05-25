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Kayseri'de 223 camide 'itikaf' ibadeti başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de vatandaşlar, ramazan ayının sünnetlerinden 'itikaf' ibadetini gerçekleştirmeye başladı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de vatandaşlar, ramazan ayının sünnetlerinden 'itikaf' ibadetini gerçekleştirmeye başladı.

Dünya işlerinden ilgiyi kesip, 'ibadet etme' anlamına gelen 'itikaf' için Kayseri'de 223 cami hazırlandı. Vatandaşlar, ramazanın son 10 gününü ibadet ederek geçirmek için camilere girdi. Merkez Kocasinan ilçesindeki Hacı Kılıç Camii'nde bugün itikafa çekilen 60 kişi, 10 gün boyunca camiden ayrılmayarak, ibadetlerini gerçekleştirecek. İtikafa çekilenlerden Yusuf Dursun (65), "Biz burada akşam iftarımızı açtıktan sonra ibadetimize başlıyoruz. Tespih ve teheccüd namazlarımızı kılıyoruz. Hatim dualarımızı yaparak, sabahı buluyoruz. İbadetlerimiz ise çok muhabbetli geçiyor. İbadette rahmet vardır. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Camilerimizin uygun bölümlerinde yemeklerimizi hazırlayabiliyoruz. İçimizde aşçılarımız da olduğu için yemek yapabiliyorlar. Kendimiz yapıp, kendimiz yiyoruz" dedi.

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