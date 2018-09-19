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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkarak yapılan kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık savana ortamında yaşayan fil ve file benzeyen bir hayvana ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu - Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu: - "Kayseri bu alanda bir merkez olabilir. Bir haftadır bu alanda çalışıyoruz, inanılmaz şeyler bulduk. Bunun Türkiye, hatta dünya literatüründe yeni bir tür olacağını düşünmek bizi heyecanlandırıyor"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine ait fil ya da file benzeyen boynuzlugillere ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, beraberinde Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan ile fosillerin bulunduğu Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Kayseri'nin yer üstü zenginliklerinin yanı sıra yeraltı zenginliklerini de ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'de bir çobanın fosil bulduğunu haber vermesi üzerine Yamula Barajı civarında bilim insanlarını devreye sokarak kazı çalışmaları yapıldığını belirten Çelik, bilim insanlarının çalıştıkları alanda bazı fosillere ulaştıklarını bildirdi.

Çelik, fosillerin yaklaşık 7-8 milyon yıl yaşında olduğunun tahmin edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarımız buradaki fosillerin Türkiye'de bugüne kadar bu büyüklükte tek parça halde bulunan tek fosil olduğunu söylüyor. Yaklaşık 7-8 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Buradaki fosillerin fil ve üç toynaklı atlar ve farklı birtakım boynuzlugillere ait olabileceği söyleniyor. Buradaki fosillerin bazıları belki de dünya literatüründe ilk kez yer alabilecek potansiyele sahip. Böylesine önemli bir buluşa imza attıkları için ekibe teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Başoğlu ise Anadolu'nun coğrafi konumu itibarıyla çok zengin fosil yataklarına sahip, nesli tükenmiş canlıların yaşadığı bir ortam olduğunu dile getirdi.

Bu canlıların fosillerinin araştırılmasının önemli olduğunu anlatan Başoğlu, "Kayseri bu alanda bir merkez olabilir. Bir haftadır bu alanda çalışıyoruz, inanılmaz şeyler bulduk. Bunun Türkiye, hatta dünya literatüründe yeni bir tür olacağını düşünmek bizi heyecanlandırıyor." dedi.

- "Buradaki fosillerin yaklaşık 7,5 milyon yıllık olduğunu tahmin ediyoruz"

Prof. Dr. Pehlivan da zengin bir fosil grubuyla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki fosillerin yaklaşık 7,5 milyon yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Literatürde tespit edilmiş bu sağlamlıkta, bu korunma durumunda olan tek tür diyebiliriz. Literatürde bulamıyoruz bu boyutta, korunabilen, sağlam fosil örneği. Bilimsel çalışmalar devam ediyor. Her şeyin daha başındayız. Tamamen 'şu hayvan' demek doğru kaçmıyor. 'Günümüzde mevcut olmayan, savana koşullarında yaşamış filler, o dönemin filleri, günümüzde mevcut olmayan filler' diyebiliriz."

Çelik ve beraberindeki bilim adamları baraj yakınında bir boynuzlugile ait olduğu tespit edilen kalça kemiği ile başka bir tepede yer alan yaklaşık 2 metre uzunluğunda başka bir fosilde incelemelerde bulundu.

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fosil Kayseri yamula barajı

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