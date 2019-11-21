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Kayseri'de bulundu! Bin 300 metre uzunluğunda, 26 farklı girişi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

BİN 300 METRE UZUNLUĞUNDA

Heyettekilerden bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok önem verdiklerini belirtti.

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde olan vadide büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini belirten Büyükkılıç, "Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak." dedi.

Büyükkılıç, bu önemli çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yer altı şehri

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