HABER

Kayseri'de çatı yangını: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Develi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında, tadilat esnasında yangın çıktı - Yangında 2 kişi yaralandı, 7 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi yaralandı, 7 kişi de dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Harman Mahallesi Elçibey Caddesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısı, tadilat esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım sonucu yanmaya başladı.

Alevlerin çatı katındaki tüplere sıçraması sonucu patlama oldu. Bursa'dan taziye için ilçeye gelen Mehmet Tekcan (65), yakınlarını kurtarmak için asansörle çıktığı 7. katta yangın nedeniyle yaralandı ve dumandan zehirlendi. Çatıdaki bir işçi de olayda yaralandı, taziyeevinde ve apartmanda bulunan 7 kişi ise dumandan etkilendi.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyorCanan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor
Liseli gencin kaza anı güvenlik kamerasındaLiseli gencin kaza anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 yaralı çatı yangını Develi Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.