Kayseri'de cinayetle biten akraba kavgasına ilişkin davada karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akraba iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki sanık tutuklu Rafer Cingöz ve tutuksuz eşi Hürü Cingöz ile Mehmet Şükran Cingöz, mağdurlar Abdullah, Ayşenur, Hasan, Sadık, Emine, Habibe ve Esra Cingöz ile öldürülen Cüneyt Cingöz'ün eşi Adalet Cingöz ve avukatlar hazır bulundu. Bazı müşteki sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Rafer Cingöz savunmasında, olay esnasında arada kalan ve hayatını kaybeden Cüneyt Cingöz'ü kendisinin öldürmediğini, karşı tarafın ateş açması sonucu öldüğünü öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklar Hürü Cingöz ve Mehmet Şükran Cingöz de suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Rafer Cingöz'e "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, bazı sanıklara, "kasten yaralama", "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "suç delillerini gizleme" suçlarından da çeşitli cezalar verdi.