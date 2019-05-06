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Kayseri'de cinayetle biten akraba kavgasına ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Pınarbaşı ilçesinde akraba iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıktığı öne sürülen ve bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada karar çıktı - Müşteki sanık Rafer Cingöz "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akraba iki grup arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki sanık tutuklu Rafer Cingöz ve tutuksuz eşi Hürü Cingöz ile Mehmet Şükran Cingöz, mağdurlar Abdullah, Ayşenur, Hasan, Sadık, Emine, Habibe ve Esra Cingöz ile öldürülen Cüneyt Cingöz'ün eşi Adalet Cingöz ve avukatlar hazır bulundu. Bazı müşteki sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Rafer Cingöz savunmasında, olay esnasında arada kalan ve hayatını kaybeden Cüneyt Cingöz'ü kendisinin öldürmediğini, karşı tarafın ateş açması sonucu öldüğünü öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklar Hürü Cingöz ve Mehmet Şükran Cingöz de suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Rafer Cingöz'e "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, bazı sanıklara, "kasten yaralama", "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "suç delillerini gizleme" suçlarından da çeşitli cezalar verdi.

İddiaya göre, 16 Haziran 2018'de, Pınarbaşı ilçesinde Rafer Cingöz, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bayramlaşmada kuzeni Cüneyt Cingöz ile mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya çıkmıştı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafer Cingöz, tüfekle Cüneyt Cingöz ile oğullarına ateş etmişti.

Cüneyt Cingöz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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