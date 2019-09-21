HABER

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. TEM'de 2 gün süren sorgularının ardından DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli ve diğer 3 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
TEKNOFEST'te insan seli TEKNOFEST'te insan seli 
Spil Dağı'nda taş ocağı eylemiSpil Dağı'nda taş ocağı eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.