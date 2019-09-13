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Kayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de escort ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ilan vererek, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 5'i travesti, 1'i kadın toplam 9 kişi polis baskınıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de escort ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ilan vererek, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 5'i travesti, 1'i kadın toplam 9 kişi polis baskınıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Escort ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ilan verip, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yatırdıkları belirlenen çeteye operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 5'i travesti, 1'i kadın toplam 9 kişi yakalandı. T.A., D.G., İ.A., R.A., A.T., H.S.D., R.H., S.B. ve eşi A.B.B. gözaltına alındı. Fuhuş yapılan evlerde ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
'İHTİYACIMDAN FUHUŞ YAPIYORUM'
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen fuhuş çetesi üyeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından bu sabah Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "İhtiyacımdan fuhuş yapıyorum. Çalışamıyorum. Devlet bize iş vermiyor, mecburum" dedi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltıKayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltıKayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltıKayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

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