HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Metroda iğrenç olay! Tacizci gözaltında

Metroda iğrenç olay! Tacizci gözaltında

03.05.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de metroda bir genç kızı taciz eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan iğrenç anlarda kalabalığa hiç aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.

Metroda iğrenç olay! Tacizci gözaltında

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makas, işçi servisini devirdi! Çok sayıda yaralı varMakas, işçi servisini devirdi! Çok sayıda yaralı var
Esenyurt'ta şoke eden olay! 18. kattan 17. kata indi sonra...Esenyurt'ta şoke eden olay! 18. kattan 17. kata indi sonra...
300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir taciz metro
En Çok Okunan Haberler
Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Sosyal medyada gündem oldu! Üç harfli marketten alındı, içinden fare çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Üç harfli marketten alındı, içinden fare çıktı

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.