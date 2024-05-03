Metroda iğrenç olay! Tacizci gözaltında

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





