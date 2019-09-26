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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

  Kayseri'de, kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan midibüs yan yattı.

Kayseri'de, kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan midibüs yan yattı. Kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19'uncu Caddede meydana gelen trafik kazasında, 38 P 1480 plakalı midibüs sürücüsü Orhan Alp (67), mobilya işçilerini taşıdığı sırada, iddiaya göre, kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 25 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan midibüs sürücüsü Orhan Alp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Genel detay

Haber-Kamera:KAYSERİ,(DHA)

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