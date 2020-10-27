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Kayseri’de kaçak av yapan 6 kişiye 183 bin TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yasa dışı av yapan 2’si yabancı uyruklu 6 kişiye toplamda 183 bin 254 TL para cezası kesildi.Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrolleri esnasında, kaçak olarak avlanan 2’si Suriye uyruklu 5 kişiye, Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde ise 1 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza kesildi.

Kayseri’de kaçak av yapan 6 kişiye 183 bin TL ceza kesildi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yasa dışı av yapan 2’si yabancı uyruklu 6 kişiye toplamda 183 bin 254 TL para cezası kesildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrolleri esnasında, kaçak olarak avlanan 2’si Suriye uyruklu 5 kişiye, Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde ise 1 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza kesildi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan 6 kişiye biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması hakkında ilgililere 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 147 bin 494 TL, 4915 sayılı kara avcılığına muhalefetten 30 bin 66 TL idari yaptırım ve 19 bin 287 TL tazminat olmak üzere toplam 183 bin 254 TL para cezası uygulandı.
Ayrıca, Hacılar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde yasa dışı avlanan şahısların av esnasında kullandıkları 4 adet canlı güvercine, 1 adet doğana, 2 adet ölü kınalı kekliğe, av esnasında kullanılan takozsuz bir adet yarı otomatik tüfeğe, 2 adet akıllı cep telefonuna, 2 adet 2015 model motosiklete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Öte yandan, canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılırken, ölü olarak ele geçirilen kınalı keklikler imha edildi.
Kayseri’de yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam edeceği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yapılan tüm ihbarların imkanlar dahilinde değerlendirileceği bildirildi.

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