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Kayseri'de kimyasal zehirlenmelere karşı tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kimyasal zehirlenmelere karşı 'Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı' yapıldı.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kimyasal zehirlenmelere karşı 'Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı' yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bulunduğu 600 kişilik ekip katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Gülser ve Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı'nda oksijen tüpü patlaması sonucu hardal gazı sızıntısı meydana geldiği ihbar edilerek, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, koruyucu kıyafetlerle bölgede ölçüm yapıp, zehirlenenleri dekontamine (kimyasallardan arındırma) yaptı. Hardal gazından zehirlenenler gerekli işlemlerden geçirildikten sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bugün ilimizde ilk defa kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada arkadaşlarımız olayın başlangıcı ile beraber bütün kurumları harekete geçirdiler. Bizler bu tatbikat ile kurumların böylesi bir olayda kaç dakikada intikal ettiklerinden tutun, olayın müdahale sürelerine kadar bütün süreleri analiz ederek burada eksiklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Allah göstermesin böyle bir afette bizim buna hazırlıklı olup olmadığımızı kontrol etmemiz lazım" dedi.

Bir sonraki tatbikatın gece yarısı yapılacağını kaydeden Günaydın, "Burada gördüğünüz gibi 600 arkadaşımız bu olaya müdahale ettiler. Kurumlarımızın tamamının bu olaya tam hazırlıklı olduğunu gördük. Burada eksiklikler kontrol edilirse bu konudaki eğitimlerimizi de sıklaştırarak bu arkadaşlarımızı iyi eğiterek bu olaylardaki kaybımızı en az düzeye indireceğiz. Bu olaylar günümüzde yaşanıyor. Bizlerin bu olaylara anında ve sağlıklı bir şekilde etki yapıp, müdahale etmemiz için mutlaka arkadaşlarımızı hazır tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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