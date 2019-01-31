Kayseri'de 'pazar çantası' modası

Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, ücretli poşet uygulamasının ardından bez çanta kullanımı arttı. Pazarcı esnafı, 100 liralık alışveriş yapanlara, çanta hediye etmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının ardından Kayserililer, pazar alışverişinde bez çantaya yöneldi. Belsin semt pazarında, pazar çantaları, 5 liradan satılırken, pazarcılar da kendilerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yapanlara çanta hediye etmeye başladı. Kent sakinlerinin alışverişte pazar çantalarını kullandıkları görüldü.
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