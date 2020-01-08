HABER
  4. Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı

Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförünü polis ekiplerinin darbettiği yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda "bir grup polisin kamyon şoförünü yol ortasında darbettiği" yönünde iddiaları içeren haberler üzerine görüntüyü çekip sosyal medyada yaydığı iddia edilen M.A. (55) hakkında Kayseri Valiliğince suç duyurusunda bulunuldu.

Polis ekiplerine teslim olan M.A, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Önceki gün, yol kapatma eylemi yapan bir kamyon şoförü aracından inerek refüje uzanmış, polis ekipleri sürücüyü ikna ederek yerden kaldırmıştı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken polisin şoförü darbettiğini öne süren M.A, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını açıklamış, şoförün darbedilmediğini kanıtlayan MOBESE görüntüsünü paylaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildiJandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi
Otomobil, motor bölümünden alev alev yandıOtomobil, motor bölümünden alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp kamyoncu Kayseri sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Yeni gelişme

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Tam 240 adet...

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.