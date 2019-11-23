Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Muhammed KISIR/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kocasinan ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Roma dönemine ait insan kafası figürü, cam sürahi, 2 adet sus testisi, vazo, 20 adet sikke, insan ve beşik figürü ele geçirildi. Evde bulunan Ahmet T., Hüseyin T., Akif T. ve Ziya T. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

