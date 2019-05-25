HABER

Kayseri'de taraftar grubuna müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 03:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına karşı sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek yürüyüş düzenleyen gruba polis müdahale etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarını engellemek için bir araya gelip yürüyüş düzenleyen taraftar grubunu polis müdahale ederek dağıttı.

Sosyal medya aracılığıyla "Kutlama yaptırmıyoruz" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında taşkınlıklar çıkması ve bir kişinin kurusıkı ile ateş açması üzerine polis gruba müdahale etti.

TOMA'ların da kullanıldığı müdahale sonucu taraftar grubu dağıtıldı.

Olaylarda yaralanan olmadı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Aydın’da pitbull dehşetiAydın’da pitbull dehşeti
Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenlediTürk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar programı düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taraftar

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

Feci kaza! Hem annesini hem eşini kaybetti

17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.