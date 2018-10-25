HABER

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Selçuklu, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda, S.K, İ.K. ve R.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerinde Selçuklu, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 8 sikke, 3 haç, 3 yüzük ve tarihi eser niteliği taşıyan 7 obje bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Lisedeki başkanlık seçimine ünlülerden destekLisedeki başkanlık seçimine ünlülerden destek
Tunceli'de selin taşıdığı taş ve toprak yolları kapattıTunceli'de selin taşıdığı taş ve toprak yolları kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bizans Emniyet helenistik Selçuklu tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.