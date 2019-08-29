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Kayseri'de tek parça halinde mamut fosili bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: - "Bu fillerin atasından bu coğrafyada sürüler halinde çıkacaktır. Kazıyı devam ettireceğiz, tarihe ışık tutacağız"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Choerolophodon" cinsine ait tek parça halinde bulunan 7,5 milyon yıllık mamut fosili, basına ve kamuoyuna tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde bulunan kazı alanında basın toplantısı düzenledi.

Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşhan'da yapılan kazıların tarihe ışık tutacağını söyledi.

Mamuta ait olduğu değerlendirilen fosillerin kente önemli katkı sağlayacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"7,5 milyon yıllık geçmişe dayanan dünyada eşi benzeri olmayan, bütünlüğü bozulmamış, fillerin atasına ait, kafa bütünlüğü ve dişleriyle yaklaşık 3,5 metrelik fosil bulundu. Yani 2 insan boyunda bir yapı. Tabi bundan sürüler halinde binlercesi yaşamıştır. Kayseri'nin toprak yapısı, tarihi dokusu, coğrafi ve jeolojik yapısı yeniden gözden geçirilecek duruma geliyor. Buna ışık tutacak çalışmaların ortaya çıktığını da gözlemlemekteyiz. Bu fillerin atasından bu coğrafyada sürüler halinde çıkacaktır. Kazıyı devam ettireceğiz, tarihe ışık tutacağız."

- "Muhteşem örneklerimiz var"

Prof. Dr. Başoğlu da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurtarma kazısı yaptıklarını dile getirdi.

Kazılarda önemli bulguları ortaya çıkardıklarına dikkati çeken Başoğlu, "Çok geniş bir fosil alanı söz konusu. İkinci sezonumuz ve çok önemli buluntularımız var. Özellikle 'Choerolophodon' türüne ait buluntu ve bu kadar iyi korunmuşluk dünyada tek örnek, literatüre girecek." dedi.

Başoğlu, fosillerin araştırma alanındaki öğrenciler için ayrı bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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