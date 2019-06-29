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Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya istikametine giden Sercan İ. (48) idaresindeki 31 HJ 430 plakalı tır, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresindeki Tomarza yol ayrımında, Kemal Elkıran (72) yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Elkıran olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Cemal Elkıran (68) ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Tır şoförü Sercan İ. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tomarza trafik kazası

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