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Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Tomarza ilçesinden Kayseri istikametine giden A.K. idaresindeki 38 GD 220 plakalı minibüs, Turanlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.G, tedavi için kaldırıldıkları Tomarza Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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2 ölü Tomarza trafik kazası

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