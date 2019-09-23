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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Murat Coruk yönetimindeki 01 JN 150 plakalı otomobil, Kızılören Mahallesi Çardaklı yol ayrımında, Mehmet Ünaldı idaresindeki 38 P 0933 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Minibüsün yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hasan Çanak, Sami Tepe ve Mustafa Düvenci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
incesu Kayseri trafik kazası

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