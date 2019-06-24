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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Ö.A.K, İ.T, B.K, A.A., A.K., Ö,Ç., M.A., H.Ç., B.E., V.G., M.A., A.K., İ.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 11,8 gram metamfetamin, 4,50 gram bonzai, 8,1 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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