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Kayseri’de uyuşturucu tacirine darbe: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde U.U.’nun İstanbul’dan uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti.

Kayseri’de uyuşturucu tacirine darbe: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde U.U.’nun İstanbul’dan uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. U.U.’nun bulunduğu aracı OSB uygulama noktasında tertibat alarak durduran ekipler, yaptıkları aramada 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan U.U. emniyete götürüldü.

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