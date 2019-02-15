HABER

Kayseri'deki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 09:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dün düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A. ve Ş.Ö. ile bunlarla hareket eden E.Y, M.T. ve R.T. tutuklandı.

Kentte dün düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenmişti.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Erzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kestiErzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kesti
Atlı kızakla yolculuk yapıp karda patates közlemesi lezzetini tattılarAtlı kızakla yolculuk yapıp karda patates közlemesi lezzetini tattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş gözaltı Kayseri operasyon tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji duyurdu

16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.