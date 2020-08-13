Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman Antropolog Özge Kahya, "Daha önce bulunduğumuz alandaki fosiller arasında, filler, üç toynaklı atlar, gergedanlar ve boş boynuzlular dediğimiz ailelere ait canlıların fosillerini bulduk. Bu sefer ilk defa Yamula Barajı kıyısında kaplumbağa fosiline rastladık" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 2 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Devam eden kazı çalışmalarında, Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosiline rastlandı. Ekipler 4 gün süren çalışmanın ardından kaplumbağayı gün yüzüne çıkardı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yapılan kazılarda, titizlikle temizlenen kaplumbağa fosili topraktan çıkarılarak, 'alçı ceket' yöntemiyle laboratuvara götürülecek.