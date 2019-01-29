HABER

Kayseri’den İstanbul’a gelip 1 milyonluk vurgun yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da gündüz vakti kendilerine hamile kadınları kalkan yapıp lüks semtlerdeki dairelere girerek hırsızlık yapan 15 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul’da gündüz vakti kendilerine hamile kadınları kalkan yapıp lüks semtlerdeki dairelere girerek hırsızlık yapan 15 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık için Kayseri’den İstanbul’a gelen şüphelilerin 2 aylık süre içerisinde 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul’da lüks semtlerde evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının artmasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Harekete geçen ekipler hırsızlık yapan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kameraları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını içlerinde hamile kadınlarında bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiğini gördü. Şüphelilerin grup halinde hırsızlık yapacakları adreslere giderek keşif yapıp apartmanlara girdikten sonra kapı kilitlerini kırarak içeri girdiğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Esenyurt ve Ümraniye’de kaldığını öğrenen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 8 adrese düzenlenen operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda lüks markalara ait 31 adet kol saati, 7 adet kadın çantası, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi.
- Hamile eşlerini hırsızlık yapmaları için lüks semtlere bıraktılar
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan erkek şüphelilerin hırsızlık yapmaları için eşlerini otomobillerle şehrin lüks semtlerinde bulunan alışveriş merkezlerine bıraktıkları belirtildi. Alışveriş merkezlerinden taksilerle lüks semtlere dağılan kadın şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra eşleriyle buluştuğu kaydedildi. Gözaltındaki 15 kişi içerisinde bulunan bir grubun Kayseri’den gelerek İstanbul’da ev tutup hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri gerçekleştirilen Ceylan Ç.’nin 60, Güldeste Y.’nin 20, Fatima Y.’nin 17, Hülya Ç.’nin 19, Şermin T.’nin 19, Suriye Ç.’nin 17, Döne D.’nin 16, Dudu T.’nin ise 8 adet hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.
- Hamile eşlerinin çaldıkları paraları kuyumcuda altına çevirdiler
Şüphelilerin grup halinde gözlerine kestirdikleri apartmanlara giriş yaparak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokak içerisinde keşif yapıp çevreyi kontrol ettikten sonra apartmanlara girdikleri görülüyor. Bunun yanı sıra hamile eşlerine hırsızlık yaptıran erkek şüphelilerin, eşlerinin çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla kuyumculardan altın almaları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından 15 şüphelinin 9’u hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü
Aralarında hamile kadınların da bulunduğu hırsızlık çetesi çökertildiAralarında hamile kadınların da bulunduğu hırsızlık çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.