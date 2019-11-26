Kayserili turizmciler Taylandlı meslektaşlarıyla Bangkok'ta buluştu

Tayland'dan Türkiye'ye gitmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Akgün, "Tayland'da genellikle insanların aklına Türkiye deyince Kapadokya geliyor ve Kapadokya'dan çok etkilendiklerini görüyorum. Bugün burada yapılan sunumlar ve Kayseri tanıtımıyla birlikte Kapadokya'ya gidecek olanların yolunu Kayseri'ye çevireceğinden eminim." diye konuştu.

KAYSERİ (AA) - Kayserili turizmciler, yeni turizm ve tanıtım stratejisinde pazar olarak belirlenen Tayland'a düzenlenen geziye katılarak, "Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları" kapsamında bu ülkedeki meslektaşlarına kentin doğal ve tarihi güzelliklerini anlattı.

Akgün, Taylandlıların tarihe yoğun ilgisi bulunduğunu ve Kayseri'de tarih, kültür, gastronomi, spor, alışveriş, sağlık gibi birçok özelliğin bir arada olduğunu ifade etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da Erciyes'in uluslararası bir turizm yeri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Özellikle son yıllarda direkt uçuşlarla birlikte birçok ülkeden yabancı misafirin Erciyes'e kayak yapmaya geldiğine işaret eden Cıngı, "Erciyes'te kayak yapan yabancı misafir kente inip, alışveriş merkezlerinde zaman geçirebiliyor. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezebiliyor. Günübirlik turlarla Kapadokya'yı görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Erciyes için uluslararası tanıtım ağını her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes AŞ olarak her gün yeni pazarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Güneydoğu Asya da bunlardan biri. Çünkü bu bölgeden çok sayıda insan Kapadokya'ya geliyor. Bu bölgelerde yapılacak tanıtım faaliyetleriyle Kapadokya'ya gelen misafiri birkaç gün Erciyes'te konaklatabiliriz. Bunun için THY ile birlikte bir pazarlama stratejisi belirledik. Bunun bir yansıması olarak da Kayseri'deki turizmcilerle birlikte Bangkok'ta Erciyes'i tanıtıyoruz. Burada Tayland'ın ve bölgenin büyük turizm acenteleri bulunuyor. Acentelere Kapadokya'ya gönderdikleri turistleri Erciyes'te de ağırlayabileceğimizi, bunun altyapısının hazır olduğunu anlattık."