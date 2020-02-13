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  4. Kaza anını maç anlatır gibi anlatan kişi izleyenleri güldürdü

Kaza anını maç anlatır gibi anlatan kişi izleyenleri güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazaları cep telefonuna kaydeden bir kişi, sürücülere seslenmesi sosyal medyada yoğun ilgiye neden oldu. Maç anlatır gibi kazaları anlatan kişi, karda araç kullanan sürücüye "Frene basma" diye seslendi ama sesini duyuramadı.

Artvin’de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği durma noktasında getirdi. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İl merkezinde Halitpaşa Meydanı"nda kar nedeniyle kayan araçlar birbirlerine çarparak durabildi.

O anları evinin balkonundan cep telefonuna kaydeden bir kişi ise, sürücülere ‘basma frene’ diye seslendi ama sesini duyuramadı. Peş peşe meydana gelen kazaları cep telefonuna kaydederek yorumlayan kişi, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Kaza

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