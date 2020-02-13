Kaza anını maç anlatır gibi anlatan kişi izleyenleri güldürdü

Artvin’de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği durma noktasında getirdi. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İl merkezinde Halitpaşa Meydanı"nda kar nedeniyle kayan araçlar birbirlerine çarparak durabildi.

O anları evinin balkonundan cep telefonuna kaydeden bir kişi ise, sürücülere ‘basma frene’ diye seslendi ama sesini duyuramadı. Peş peşe meydana gelen kazaları cep telefonuna kaydederek yorumlayan kişi, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

(İHA)

