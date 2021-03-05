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Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

05.03.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

"Kaza kırım raporu ne demek" birçok vatandaşın araştırdığı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hava araçlarının kaza yaptığı dönemlerde sıklıkla araştırılan kaza kırım ve kırıma uğramak nedir sorularına sizler için cevap verdik.

Uçak ve helikopter kazalarında sıklıkla duyulan kaza kırım terimi, kaza sonucunda düşen helikopterlerin ve uçakların müdahalesine koşan kaza kırım ekiplerinden geliyor. Kaza kırım ekipleri ve kaza kırım bölgeleri de bu sebeple oldukça sık araştırılan konular arasında.

kaza kırım

KIRIM NE DEMEK?

Havacılık sektöründe, yaralanmaların olduğu ve can kaybının olmadığı kazalara "kırım" adı veriliyor.

KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Kırıma uğramak tabiri; bir helikopterin ya da bir uçağın kırım sonucunda aldığı hasar, onarımı mümkün bir seviyedeyse kullanılıyor.

kazakırım

KAZA VE KIRIM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Eğer bir uçak ya da helikopter herhangi bir şekilde hasar gördüyse ve bu süreçte bir can kaybı yoksa bu olaya "kırım" adı veriliyor. Ancak eğer olayın içerisinde can kaybı varsa, yaşanılan hadise "kaza" olarak adlandırılıyor.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR?

Kaza kırım raporu, aslında hepimizin aşina olduğu hasar raporudur. Bu rapor tarzı çoğunlukla helikopter ve uçak kazalarında kullanılır.
Kaza kırım raporunda hadisenin nasıl geliştiği, neden olduğu ve kaza sonucunda ortaya çıkan hasar yer alır. Aynı zamanda kaza kırım ekibi bu raporu hazırlarken kaza yaşanmadan önce kazaya neden olabilecek bir düzensizlik ya da anomali varsa bunları da inceleyerek rapora ekler. Kaza kırım raporu neticesinde kaza sebebi açıklanmış olur.

kaza.kırım

KAZA KIRIM EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Helikopter ve uçak kazalarının nedenini inceleyip kaza kırım raporunu oluşturan kişilere "kaza kırım ekibi" adı verilir. Bu ekip, havacılık sektörünü ilgilendiren kazalarda ilk müdahaleyi yapan, her türlü havacılık biriminde yer alan ve yetkili kişilerden oluşan bir ekiptir.
Kaza yerini kaza kırım ekibi inceler ve raporu bu ekip oluşturur.

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uçak kazası

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