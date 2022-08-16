Kaza resmen 'geliyorum' dedi! TEM'in ortasına yaya olarak çıktı saniyeler sonra...

İstanbul Sultanbeyli'de kameralara yansıyan bir trafik kazası 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana gelen olayda; elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

SANİYELER İÇİNDE KAZAYA NEDEN OLDU

Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu.

Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.

Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(DHA)

