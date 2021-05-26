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Kaza sonrası çıkan kavgada tampon parçası ile saldırdı

26.05.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından araçlarından inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi. Bir şahsın kopan tampon parçası ile diğer araçtakilere saldırdığı kavgada ve kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası çıkan kavgada tampon parçası ile saldırdı

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil ile S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen şahıslar birbirlerine girdi.

KOPAN ÖN TAMPON PARÇASIYLA VURDU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs ise aracın kopan ön tampon parçası ile diğer şahsa defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavga kameralara yansırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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